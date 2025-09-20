Topo

Resumo da novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 22/9 a 27/9

Zulma (Heloisa Périssé) em 'Êta Mundo Melhor'
Confira o resumo dos próximos capítulos de "Êta Mundo Melhor" (Globo) logo abaixo:

Segunda, 22 de setembro

Padre Lucas diz a Candinho que Dita, sendo uma mulher desquitada, não poderá se casar novamente. Carmem percebe que pode chantagear Estela. Sônia pede demissão do dancing. Mirtes conta a Tamires que ajudará Ernesto a encontrar Paixão. Quincas pede que Sônia se mude com ele para o sítio. Dita revela a Manoela que se mudará para a casa de Candinho com Joaquim. Cunegundes sonha em enriquecer com o mapa das esmeraldas, e Quinzinho alerta sobre Adrúbal. Maria Divina cobra sua esmeralda de Medeia. Carmem procura Zulma e reconhece Samir.

Terça, 23 de setembro

Zulma abriga Carmem para não ser chantageada. Dita e Joaquim deixam a pensão de Margarida, e Quincas anuncia que voltará para o sítio. Carmem diz a Zulma que ela se apaixonará por um homem que gosta de outra. Celso afirma a Olga e Araújo que fechou seu coração para o amor. Anabela presenteia Estela por seu aniversário. Margarida diz a Haydée que Lúcio afirma não ser seu pai. Cunegundes garante a Asdrúbal que comprará o sítio de Candinho de volta. Candinho conta a Samir que pediu para Sabiá investigar o paradeiro de seu pai. Simbá consegue afastar Aladim de Anabela. Dirce hesita em receber Joaquim em sua escola, por se tratar do filho de uma mulher desquitada. Candinho e Samir garantem a Celso que encontrarão o pai do menino.

Quarta, 24 de setembro

Celso fica aflito com a determinação de Candinho e Samir. Dita sofre com as dificuldades que encontra para se reorganizar. Paixão pede ajuda a Lúcio apra encontrar Ernesto. O delegado anuncia que Ernesto será transferido para a penitenciária. Tamires e Vermelho se irritam por não encontrar um bom cantor para o dancing. Carmem e Candinho se reencontram, e Zulma teme. Margarida pressiona Lúcio sobre Haydée. Tobias alerta Lauro sobre as atitudes de Sônia. Sônia assume a Quincas que se apaixonou por Lauro. Anabela pede que Celso vá ao jantar de aniversário de Estela. Medeia descobre sobre o mapa das esmeraldas. Candinho abraça Dita, e Manoela os repreende.

Quinta, 25 de setembro

Candinho afirma a Manoela que só quer o bem de Dita. Celso confessa a Anabela que ama Estela, mas decide não ficar para o jantar. Jasmin incentiva Aladim a conversar com Anabela. Asdrúbal impede que Candinho assine documentos para Celso. Samir acha graça quando Zulma fracassa em seu golpe contra Adelaide. Medeia conta a Asdrúbal sobre o mapa das esmeraldas de Cunegundes. Maria Divina insiste em se juntar a Zé dos Porcos. Lauro termina com Sônia, que pede para voltar para o dancing. Zulma procura Candinho. Sabiá diz a Lúcio que Ernesto está preso. Ernesto agradece Mirtes por encontrar Paixão.

Sexta, 26 de setembro

Candinho diz a Zulma que seu coração pertence a Dita. Estela garante a Dita que falará com Dirce sobre a entrada de Joaquim na escola. Sônia comenta com Francine que Lauro é diferente dos outros homens. Tamires beija Celso, que decide lutar por seu amor por Estela. Zé dos Porcos e Maria Divina constatam que Medeia roubou a esmeralda, e conseguem resgatar a pedra. Celso procura Estela, que sente o perfume de Tamires no ex-namorado. Zulma beija Candinho, e Dita flagra os dois.

Sábado, 27 de setembro

Dita confronta Candinho, que afirma não gostar de Zulma. Estela expulsa Celso de sua casa. Zulma fica sensibilizada com o beijo em Candinho, e Carmem percebe. Asdrúbal nega as compras de Araújo, Celso e Olga, prejudicando o golpe dos três. Candinho diz a Dita que deixará a mansão para que ela e Joaquim permaneçam na casa. Sônia decide ir para o sítio com Quincas. Estela e Dita convencem Dirce a permitir a permanência de Joaquim na escola. Candinho pede abrigo a Celso, que rejeita Policarpo. Medeia se dá conta de que perdeu a esmeralda. Dita procura Zulma.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

