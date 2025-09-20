Topo

Entretenimento

Paola ou Paulina? Gaby Spanic canta tema de 'A Usurpadora' na Fazenda 17

A Fazenda 17: Gabriela Spanic canta tema de A Usurpadora - Reprodução/RecordPlus
A Fazenda 17: Gabriela Spanic canta tema de A Usurpadora Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 00h20Atualizada em 20/09/2025 00h22

Um momento musical marcou a primeira festa de A Fazenda 2025 (Record) na madrugada: o tema de "A Usurpadora".

O que aconteceu

A produção do reality show tocou a música interpreta por Pandora, que foi tema da novela clássica protagonizada por Gaby Spanic. Imediatamente, a peoa tomou o centro da pista de dança.

Relacionadas

A Fazenda 17: Regra quebrada em Prova de Imunidade anula imunidade de peão

Wanessa Camargo comenta flagra com Allan Souza Lima: 'Quero viver'

A Fazenda 17: Peoa passa mal e é retirada para atendimento médico

Os demais peões fizeram um círculo ao seu redor, enquanto Gaby performava, cantando e dançando a música.

Confira:

A Fazenda: Pra você, os infiltrados devem continuar participando do reality?

Resultado parcial

Total de 27 votos
14,81%
Reprodução/Instagram
33,33%
Reprodução/RecordPlus
37,04%
Reprodução/Playplus
14,81%
Reprodução/RecordPlus
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

A Fazenda: Duda e Matheus flertam e peoa mata charada: 'Você é o impostor'

A Fazenda 2025: Saory retorna ao jogo após atendimento médico

Paola ou Paulina? Gaby Spanic canta tema de 'A Usurpadora' na Fazenda 17

Wanessa Camargo comenta flagra com Allan Souza Lima: 'Quero viver'

A Fazenda 17: Peoa passa mal e é retirada para atendimento médico

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 20/9 a 27/9

Gabi Martins assume namoro com comediante: 'Tudo mudou'

A Fazenda 17: Regra quebrada em Prova de Imunidade anula imunidade de peão

A Fazenda 2025: Gaby Spanic ameaça enforcar peoa

Astro de As Branquelas choca ao dizer por que não quer continuação do filme

Em meio à guerra na TCA, Consuêlo rouba a cena e realiza sonho em Vale Tudo