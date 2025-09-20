Nostalgia impulsiona ressurreição da comédia de ação; gênero parecia morto

A estreia de filmes como "Amor Bandido" (Amazon Prime), estrelado por Ke Huy Quan, acendeu um alerta para Arapê Malik: a comédia de ação, um gênero que parecia morto há 20 anos, está de volta.

Para o apresentador, em vídeo para Splash, a volta de filmes que misturam humor e pancadaria é parte de um movimento maior. Ele defende que essa "ressurreição" não é um evento isolado, mas uma tendência.

Filmes como "Um Tira da Pesada" (1984), com o comediante Eddie Murphy, e "Police Story" (1985), com o mestre das artes marciais Jackie Chan, fundamentaram o gênero ao misturar ação policial com humor.

O gênero de comédia de ação começou a atrair tanto público que o maior brucutu de todos, Arnold Schwarzenegger, caiu de cabeça nesse gênero.

No entanto, com a chegada dos anos 2000, o cenário mudou drasticamente. A comédia de ação saturou e foi substituída por uma nova estética, definida por filmes como "Matrix" e "A Identidade Bourne". Agora, no entanto, o cenário parece estar mudando.