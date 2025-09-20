Dieta do sexo, venda de conteúdo: os momentos +18 dos peões de A Fazenda

A Fazenda 2025 (Record) começou na última segunda-feira (15), mas alguns peões já eram conhecidos pelo público por momentos "para maiores" que protagonizaram e foram assunto na internet.

Splash separou alguns momentos +18 vividos pelos peões antes do confinamento:

Venda de conteúdo adulto

Dois participantes, Nizam e Gabily, tem perfis em sites de conteúdo adulto ativos. Gabily começou a vender conteúdos em 2021, enquanto Nizam abriu o perfil poucos meses após sua saída do BBB 24.

Nizam posa seminu para ensaio sensual Imagem: Reprodução/Instagram

Em outubro de 2024, Nizam afirmou que a plataforma adulta é "maravilhoso de grana". Ele contou que "ainda não deu para fazer o prêmio do BBB", mas que já havia faturado "um quarto do prêmio da A Fazenda", ou seja, pelo menos R$ 500 mil.

Nizam explicou à época que oferece fotos e vídeos nu e sensuais aos assinantes. "Focava mais em fotos, mas no último ensaio fiz alguns vídeos, mas sem sexo. Sou eu sozinho. Eu e Deus."

Gabily Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

Já Gabily, ao começar a produzir conteúdo, contou querer quebrar o preconceito relacionado a isso. "É o preconceito justamente que quero quebrar sobre isso. De fato farei vários conteúdos exclusivos lá, sim, inclusive sensuais, mas tudo unido ao meu trabalho, às minhas músicas."

Sexo em reality show

Em 2022, Will esteve envolvido em uma das mais comentadas cenas de "De Férias com o Ex". Na temporada daquele ano, o influenciador foi para a Suíte Master com MC Mirella e os vídeos dos momentos quentes entre os dois rapidamente viralizaram.

Dieta do sexo e teste de fidelidade

Uma das infiltradas, Carol Lekker venceu o Miss Bumbum 2022. A representante do estado do Acre virou destaque por dizer que ganhava a vida como "detetive virtual" e fazer uma "dieta do sexo" para participar do concurso.

A modelo não deixou de agradecer ao namorado da época por ter se dedicado a maratona de 5 horas de relações sexuais ao menos quatro vezes por semana para ajudá-la a eliminar 13 quilos. "Deu certo (a dieta do sexo). Agradeço muito ao meu namorado, foi tudo muito bom", comemorou.

Carol contou ainda a "Malvie", revista francesa, sobre o trabalho realizando testes de fidelidade. Ela afirmou ser contratada por esposas e namoradas para realizar testes de fidelidade nas redes sociais. A modelo contou que já faturou US$ 10 mil, cerca de R$ 53 mil na atual cotação. Cada teste custou cerca de US$ 2 mil.