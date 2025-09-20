Topo

Mel Maia e lutador trocam declarações de amor: 'Maior presente que ganhei'

Mel Maia e o namorado Luan Medeiros - Reprodução/@luaanvinicius
Mel Maia e o namorado Luan Medeiros Imagem: Reprodução/@luaanvinicius
do UOL

De Splash, em São Paulo

20/09/2025 20h10

A atriz Mel Maia, 21, e o lutador Luan Medeiros, 30, trocaram declarações de amor, na tarde de hoje, nas redes sociais. Eles estão juntos desde fevereiro e assumirem relacionamento em abril.

O que aconteceu

O lutador publicou um carrossel de imagens com momentos especiais ao lado da artista. Na legenda da postagem, ele declarou que a jovem mudou sua vida.

Melhor lugar sempre vai ser com você.
Luan Medeiros

Feliz com a declaração de amor, Mel Maia também deixou um recadinho fofo para o amado. "Meu amor!!! Te amo, maior presente que eu ganhei!", escreveu ela.

A atriz ainda compartilhou a publicação do namorado nos stories do Instagram com uma declaração de amor. "Eu achei que nunca ia te encontrar".

Os amigos e fãs do casal foram ao delírio com a troca de declarações romântica. "O homem tá apaixonado", brincou um seguidor. "Lindos e exalando paixão", elogiou outro internauta. "Que fofinhos", postou um terceiro fã.

