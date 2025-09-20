Topo

Entretenimento

Lara, filha de Faustão, usa vestido de Vivienne Westwood em casamento

Casamento de Lara Silva, filha de Faustão - Reprodução/Instagram
Casamento de Lara Silva, filha de Faustão Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 16h38

Lara Silva, filha de Faustão, se casou neste sábado (20) usando um vestido assinado por Vivienne Westwood (1941-2022).

O que aconteceu

Para a Vogue, Lara antecipou detalhes do vestido. Lara, que é cantora, se casou com Julinho Casares, com quem tem um relacionamento desde de 2020.

Relacionadas

Quem é Leonor Corrêa, irmã de Faustão confirmada no 'Aqui Agora', do SBT

Caçula de Faustão vai a festa com ex-assistente de palco 19 anos mais velha

Filho de Faustão, João Silva abre o jogo sobre privilégios e comparações

Outros famosos como Isis Valverde e Giovanna Lancelotti também já usaram peças da estilista britânica. Segundo Lara, Vivienne é uma profissional que ela sempre afirmou.

O vestido é branco, com um corset tomara que caia na parte de cima. Lara contou que optou por colocar uma saia de tule por baixo para ter mais volume. "Foi o primeiro vestido que provei", contou. Em um dia tão especial, é muito gostoso achar uma peça de roupa que te represente tão bem, que eu me sinta tão eu mesma usando".

Nas redes sociais, João compartilhou detalhes da entrada de Lara na cerimônia, que acontece de forma intimista em sua casa. Faustão, que está afastado da televisão desde 2023, acompanhou a filha na cadeira de rodas.

Ao Gshow, Lara contou que vai trocar de vestido. A cantora antecipou que vai usar uma peça diferente para aproveitar a festa. "Vou trocar mais tarde para poder dançar tranquila, mais leve".

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Lara, filha de Faustão, usa vestido de Vivienne Westwood em casamento

Carol Peixinho posta foto com o filho recém-nascido: 'Nosso grude'

Bruna Biancardi abre álbum de fotos com filhas, Mavie e Mel

Carol revela pra peoa que é a infiltrada da Fazenda: 'Não quero te enganar'

De cadeira de rodas, Faustão leva filha até o altar em casamento

Virginia Fonseca desembarca no Rio de Janeiro para coroação na Grande Rio

Dado deixa de seguir Wanessa após cantora ser flagrada com Allan Souza

Dieta do sexo, venda de conteúdo: os momentos +18 dos peões de A Fazenda

Sacha Bali fala sobre peões em A Fazenda 2025: 'Diretamente do inferno'

Irmão de Cristiano Araújo mostra foto com cantor feita por IA: 'Te amo'

Ingrid Guimarães diverte tripulação ao caçar fone no avião: 'Não vou pagar'