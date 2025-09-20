Lara, filha de Faustão, usa vestido de Vivienne Westwood em casamento

Lara Silva, filha de Faustão, se casou neste sábado (20) usando um vestido assinado por Vivienne Westwood (1941-2022).

O que aconteceu

Para a Vogue, Lara antecipou detalhes do vestido. Lara, que é cantora, se casou com Julinho Casares, com quem tem um relacionamento desde de 2020.

Outros famosos como Isis Valverde e Giovanna Lancelotti também já usaram peças da estilista britânica. Segundo Lara, Vivienne é uma profissional que ela sempre afirmou.

O vestido é branco, com um corset tomara que caia na parte de cima. Lara contou que optou por colocar uma saia de tule por baixo para ter mais volume. "Foi o primeiro vestido que provei", contou. Em um dia tão especial, é muito gostoso achar uma peça de roupa que te represente tão bem, que eu me sinta tão eu mesma usando".

Nas redes sociais, João compartilhou detalhes da entrada de Lara na cerimônia, que acontece de forma intimista em sua casa. Faustão, que está afastado da televisão desde 2023, acompanhou a filha na cadeira de rodas.

Ao Gshow, Lara contou que vai trocar de vestido. A cantora antecipou que vai usar uma peça diferente para aproveitar a festa. "Vou trocar mais tarde para poder dançar tranquila, mais leve".