Jimmy Kimmel recebe apoio de humoristas nos EUA: 'Censura descarada'

Humoristas dos Estados Unidos reagiram à retirada do programa de Jimmy Kimmel do ar. Durante os programas nesta semana, eles responderam à situação.

O que aconteceu

Jimmy Fallon defendeu Kimmel. "Não sou eu. É Jimmy Kimmel. Mas para ser honesto com todos vocês, eu não sei o que está acontecendo. E ninguém sabe. Mas eu conheço o Jimmy Kimmel. E ele é um cara descente, engraçado e amoroso. E eu espero que ele volte", disse ele durante o "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".

Seth Meyers arrancou risadas ao ser irônico. "Eu sempre admirei o Senhor Trump. Eu sempre acreditei que ele era um visionário, inovador e um bom presidente, e um jogador de golfe ainda melhor. E se você já viu eu dizer alguma coisa negativa sobre ele, é apenas inteligência artificial", afirmou durante o "Late Night with Seth Meyers".

Jon Sterwart também usou da ironia para falar do tema. "Nós temos outro programa divertido, hilário, compatível com a administração", disse durante o "The Daily Show Jon Sterwart".

Stephen Colbert falou que situação era uma "censura descarada". "Eu ainda tenho o programa, certo? Okay, bom. Ontem, após ameaças da Comissão Federal de Comunicação do Trump, ABC tirou Kimmel do ar indefinidamente. Isso é uma censura descarada", afirmou no "The Late show with Stephen Colbert".

Kimmel foi suspenso após comentar morte de Charlie Kirk. Ele realizou um monólogo sobre o episódio, na última segunda-feira (15), e declarou que o acusado, Tyler Robinson, seria um republicano pró-Trump. "A turma do MAGA está desesperada para caracterizar esse garoto que matou Charlie Kirk como qualquer coisa que não seja um deles e fazendo de tudo para tirar proveito político disso", disse ele, segundo a imprensa norte-americana.

Há expectativa de que o programa possa retornar. Mas, para isso, o apresentador deve ajustar sua abordagem. Seu contrato vai até 2026, e, por ora, ninguém comenta oficialmente o futuro da atração.