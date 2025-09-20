Jimmy Fallon faz piada com suspensão de programa de Jimmy Kimmel

Jimmy Fallon, 51, decidiu fazer piada sobre a suspensão do programa de Jimmy Kimmel após comentários sobre a morte de Charlie Kirk. Ele usou o espaço da atração Tonight Show (NBC), na noite de sexta (19), para ironizar o caso.

O que aconteceu

Fallon abriu a piada do caso citando que a suspensão do programa de Kimmel era a "grande história da semana". Em seguida, o apresentador disse que precisou explicar ao pai que a decisão não tinha relação com a sua atração.

Bem, pessoal, a grande história da semana é que Jimmy Kimmel foi suspenso pela ABC após pressão da FCC [Federal Communications Commission], deixando todo mundo pensando WTF [algo como 'que merda é essa?']. Esta manhã acordei com 100 mensagens de texto do meu pai dizendo: 'Sinto muito que tenham cancelado seu programa'. Eu disse: 'esse não sou eu. Esse é o Jimmy Kimmel'".

Jimmy Fallon

Sem papas na língua, Fallon fez questão de ironizar o presidente Donald Trump por tentar censurar a imprensa norte-americana. Ele quer acabar com críticas a sua gestão ou menções que o liguem ao caso de tráfico sexual e pedofilia de Jeffrey Epstein.

"Para ser honesto com todos vocês, não sei o que está acontecendo. E ninguém sabe. Mas eu conheço Jimmy Kimmel e ele é um cara decente, engraçado e amoroso. E espero que ele volte. Muitas pessoas estão preocupadas que não continuaremos dizendo o que queremos dizer ou que seremos censurados", disse.