Irmão de Cristiano Araújo mostra foto com cantor feita por IA: 'Te amo'

Felipe Araújo, 30, entrou na tendência das redes sociais e criou uma imagem com apoio da inteligência artificial ao lado do irmão, Cristiano Araújo, que morreu aos 29 anos em 2015.

O que aconteceu

Foto foi criada por meio de inteligência artificial. Foi uma tendência que surgiu nas redes sociais nesta semana.

Na legenda, Felipe Araújo expressou saudades do irmão. "Te amo pra sempre, meu menino", escreveu Felipe.

Ele recebeu apoio dos fãs nos comentários. "No céu ele tá assim, alegre com cada conquista sua, meu irmão. Pode ter certeza de que não está sozinho", escreveu um seguidor. "Nunca será esquecido", disse outro.

Cristiano Araújo morreu em 2015 num acidente de carro. Cristiano tinha acabado de fazer um show na cidade de Itumbiara (a 200 km de Goiânia) quando o veículo em que estava capotou por volta das 3h na rodovia Transbrasiliana (BR-153), na altura do quilômetro 613, entre os municípios de Goiatuba e Morrinhos. O motorista foi condenado por homicídio culposo. Segundo investigações, ele estava acima da velocidade permitida e o carro estava com rodas danificadas.