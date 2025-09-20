Ingrid Guimarães diverte tripulação ao caçar fone no avião: 'Não vou pagar'

Ingrid Guimarães divertiu a tripulação de um avião ao perder seu fone de ouvido entre as poltronas.

O que aconteceu

A humorista mostrou que um dos fones caiu da caixinha. Ela estava com um modelo sem fio, que pode chegar até a R$ 2.699. Esse foi, inclusive, um dos motivos para Ingrid se esforçar para recuperar o dispositivo :"Não vou pagar.

O momento foi registrado por Racha Chalub. O influenciador estava viajando com Ingrid em Nova York, nos Estados Unidos.

Enquanto Ingrid procurava o fone, ela causou uma comoção. Uma aeromoça veio até a poltrona e se abaixou entre os bancos para tentar encontrá-lo.

Ingrid agradeceu, a funcionária se revelou uma fã. "A gente gosta muito de você", disse a profissional, que respondeu, brincando: "A gente faz uma comédia toda vida, e nessa hora faz a diferença".

No fim, outro profissional precisou ajudar nas buscas. O homem, que falava em espanhol, foi quem conseguiu resgatar o fone perdido. Eles celebraram juntos, e Ingrid agradeceu a equipe.