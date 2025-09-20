Topo

do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 22h14

Quadra da Grande Rio é decorada com fotos de Virginia Fonseca para a coroação da influenciadora como rainha de bateria para o Carnaval 2026.

O que aconteceu

Virginia Fonseca será coroada rainha da bateria da Acadêmicos do Grande Rio na noite de hoje. Para recebê-la, a escola decorou a quadra com fotos da influenciadora.

Além das fotos, a quadra da escola também está com a marca de cosméticos de Virginia na decoração.

Um quiosque com os produtos foi instalado na quadra como parte da divulgação antes da coroação da rainha.

Carnaval 2026: Grande Rio prepara coroação de Virginia Fonseca
Imagem: Webert Belicio / Agnews

Carnaval 2026: Grande Rio prepara coroação de Virginia Fonseca
Imagem: Webert Belicio / Agnews

Grande Rio estampa marca de Virginia na quadra para coroação da influencer

