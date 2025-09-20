Gilberto Gil faz homenagem à Preta Gil e recebe apoio dos fãs

Gilberto Gil, 83, compartilhou uma foto com a filha, Preta Gil, que morreu aos 50 anos em julho.

O que aconteceu

Cantor compartilhou imagem beijando a filha. Na fotografia, os dois aparecem dando um selinho. Na legenda, ele escreveu "2 meses".

Artista recebeu apoio. Vários fãs escreveram mensagem de apoio para Gil. "A dor é legítima, a saudade cortante, o amor tá no eterno!", escreveu uma seguidora. "Orações e luz para nossa querida Pretinha", comentou outra.

Mês passado, ele já havia compartilhado uma memória com a filha. A imagem mostrava uma cena da infância de Preta Gil.

Preta Gil morreu vítima de um câncer no intestino. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença, diagnosticada em janeiro de 2023.

Em entrevista recente ao Fantástico, o músico falou sobre o tema. "Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia".