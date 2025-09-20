Gilberto Gil faz homenagem à Preta Gil e recebe apoio dos fãs

Topo

Gilberto Gil dividiu os microfones com Preta em 2016 no Rio de Janeiro - Divulgação/Bloco da Preta
20/09/2025 08h35

Gilberto Gil, 83, compartilhou uma foto com a filha, Preta Gil, que morreu aos 50 anos em julho.

Cantor compartilhou imagem beijando a filha. Na fotografia, os dois aparecem dando um selinho. Na legenda, ele escreveu "2 meses".

Artista recebeu apoio. Vários fãs escreveram mensagem de apoio para Gil. "A dor é legítima, a saudade cortante, o amor tá no eterno!", escreveu uma seguidora. "Orações e luz para nossa querida Pretinha", comentou outra.

Mês passado, ele já havia compartilhado uma memória com a filha. A imagem mostrava uma cena da infância de Preta Gil.

Preta Gil morreu vítima de um câncer no intestino. Ela estava nos Estados Unidos, onde fazia um tratamento experimental contra a doença, diagnosticada em janeiro de 2023.

Em entrevista recente ao Fantástico, o músico falou sobre o tema. "Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia".

Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a perda, a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande.
Gilberto Gil

Entretenimento

