Os três melhores filmes de todos os tempos, segundo George Clooney

George Clooney - Alberto E. Rodriguez/Getty Images
George Clooney Imagem: Alberto E. Rodriguez/Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 05h30

Com mais de 40 anos de carreira como ator, George Clooney, 64, coleciona conquistas que vão do Oscar de ator coadjuvante por "Syriana - A Indústria do Petróleo" (2005) a papéis marcantes em produções como "Conduta de Risco" (2007) e "Os Descendentes" (2011).

Também diretor e produtor, Clooney não esconde a paixão pelos grandes clássicos que moldaram sua visão artística. Em entrevista ao livro "You Gotta See This", de Cindy Pearlman, ele revelou os três filmes que considera essenciais em sua formação. Conheça a lista e onde assistir cada obra.

'Dr. Fantástico' (1964)

Dirigido por Stanley Kubrick, o filme é uma comédia satírica sobre a ameaça de uma guerra nuclear. Com humor ácido, mostra um general que, por paranoia, coloca o mundo à beira de um ataque atômico. Clooney destacou que é um "filme feito de maneira brilhante". Além disso, cita o caráter pró-América do longa, e que faz "lembrar que não é apenas um direito, mas um dever fazer perguntas e questionar". Disponível no Telecine e para alugar na Apple TV, Youtube e Google Play.

'Dr. Fantástico' tem Peter Sellers em três papeis diferentes - Divulgação/Sony Pictures - Divulgação/Sony Pictures
'Dr. Fantástico' tem Peter Sellers em três papeis diferentes
Imagem: Divulgação/Sony Pictures

'Limite de Segurança' (1964)

Paralelo em tema e ano de lançamento ao primeiro filme escolhido, este é um suspense dirigido por Sidney Lumet. A obra mostra um erro técnico que coloca os Estados Unidos prestes a lançar bombas nucleares na União Soviética. Clooney considera o longa o contraponto dramático de "Dr. Fantástico", citado anteriormente. "É difícil. Para mim é uma escolha dupla. São dois filmes que andam juntos, pois vêm do mesmo livro", avalia. Disponível no Looke e para alugar na Apple TV.

Cena do filme 'Limite de Segurança' - Divulgação - Divulgação
Cena do filme 'Limite de Segurança'
Imagem: Divulgação

'Ensina-me a Viver' (1971)

"Posso acrescentar "Harold and Maude" ("Ensina-me a Viver")? É uma bela história sobre sentimentos", revelou. A comédia romântica sombria, dirigida por Hal Ashby, acompanha a improvável relação entre um jovem fascinado pela morte e uma mulher de 79 anos cheia de vida, transformando-se em um clássico cult que fala de amor, liberdade e da arte de viver intensamente. Disponível para alugar no Prime Video e na Apple TV.

Bud Cort e Ruth Gordon em cena de "Ensina-me a Viver" (1971) - Divulgação - Divulgação
Bud Cort e Ruth Gordon em cena de "Ensina-me a Viver" (1971)
Imagem: Divulgação

Os três melhores filmes de todos os tempos, segundo George Clooney

