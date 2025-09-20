Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (20): veja resumo do capítulo deste sábado

Quinzinho (Ary Fontoura) em "Êta Mundo Melhor!"
Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta sábado (20) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Quinzinho desperta e afirma a Carneiro que não permite a internação de Cunegundes. Sabiá denuncia Marilda, Aderbal e seu chefe por rapto de crianças, e os três são presos. Simbá inventa para Aladin que Anabela não quer mais saber dele. Margarida avisa a Dita que ela terá que sair da pensão. Quitéria conta a Candinho que Dita se incomodou com a proximidade dele com Zulma. Quinzinho revela a Cunegundes que encontrou o mapa das esmeraldas, e Asdrúbal surpreende os dois. Estela conhece Carmem. Lúcio confessa a Margarida que Haydée acredita ser sua filha. Sandra e Inês planejam se livrar do Barão. Tobias pede que Francine fique de olho em Sônia. Dita aceita morar com Candinho.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

