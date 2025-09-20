Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (20): veja resumo do capítulo deste sábado

Juan Paiva como Samuel em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Juan Paiva como Samuel em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo deste sábado (20) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

O assediador observa Kami. Marlon conta a Dedé que Jussara marcou sua festa de noivado com Kami. Filipa confronta Jaques, que afirma que pode se arrepender de seus erros para ficar com ela. Rosa recupera sua memória, e Samuel conta que foi demitido por Jaques. Rosa confronta Jaques, que garante à mãe que transformará a Boaz. Yara teme o apego entre Leo e Sofia. Isabela chega à mansão dos Boaz. Kami é demitida da fábrica. Ronaldo segue Kami.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Ingrid Guimarães diverte tripulação ao caçar fone no avião: 'Não vou pagar'

Jimmy Kimmel recebe apoio de humoristas nos EUA: 'Censura descarada'

A Fazenda: Rayane, namorada de Belo, chora ao ouvir música do cantor

'Vale Tudo' hoje (20): veja resumo do capítulo deste sábado

'Dona de Mim' hoje (20): veja resumo do capítulo deste sábado

Iza fala sobre exposição da vida pessoal: 'Me blindo'

Gilberto Gil faz homenagem à Preta Gil e recebe apoio dos fãs

'Êta Mundo Melhor!' hoje (20): veja resumo do capítulo deste sábado

Nostalgia impulsiona ressurreição da comédia de ação; gênero parecia morto

Os três melhores filmes de todos os tempos, segundo George Clooney

A Fazenda: Duda e Matheus flertam e peoa mata charada: 'Você é o impostor'