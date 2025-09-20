Topo

De cadeira de rodas, Faustão leva filha até o altar em casamento

Faustão chegou de cadeira de rodas para o casamento Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 13h25

Faustão levou sua filha, Lara Silva, até o altar em casamento neste sábado (20).

O que aconteceu

Em vídeo publicado na rede social de João, filho do apresentador, ele aparece levando Lara ao altar. Faustão está em uma cadeira de rodas, vestindo terno, segurando na mão da filha. Rodrigo, caçula da família, é quem está conduzindo o pai.

Essa é uma das raras aparições de Faustão desde que ele iniciou tratamento médico. O apresentador se afastou dos holofotes para cuidar da saúde, e já precisou passar por alguns transplantes de órgãos.

Lara, que é cantora, já tinha antecipado que Faustão iria lhe levar ao altar. Ela está se casando com Julinho Casares. "Ele vai estar presente, vai me levar ao altar, com todos os cuidados. Optamos por ser em casa porque sempre quis e porque para ele é muito mais cômodo. O importante é estarmos juntos. Para mim e a família inteira, é um sonho ter esse momento especial e ele estar presente", disse, ao Gshow.

A noiva também revelou que o casamento teria um clima intimista e familiar. "Vai ser tudo em casa. O que sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebrarmos juntos nossa união. São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande, nunca quisemos isso. Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e nos acompanham".

Faustão recebeu alta hospitalar recentemente, no fim de agosto. Ele esteve internado por três meses no Einstein hospital Israelita para tratar uma infecção bacteriana aguda.

O apresentador está longe da TV desde de 2023. Ele começou seu tratamento naquele ano, quando foi diagnosticado com insuficiência cardíaca.

