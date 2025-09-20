Topo

Dado deixa de seguir Wanessa após cantora ser flagrada com Allan Souza

Wanessa Camargo e Dado Dolabella terminaram no início de 2025 Imagem: Lucas Ramos/Brazil News
20/09/2025 12h37

Dado Dolabella deixou de seguir Wanessa Camargo nas redes sociais.

O que aconteceu

O ex-namorado de Wanessa parou de segui-la no Instagram. A atitude de Dado aconteceu poucas horas depois dela ter sido flagrada em clima de romance com Allan Souza Lima.

Eles foram fotografados juntos na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Segundo o paparazzo que estava no local, Wanessa e Allan voltaram juntos para o hotel

Ambos estão participando da "Dança dos Famosos". Ela estaria vivendo um affair, segundo Leo Dias, depois de terem se aproximado durante o quadro do Domingão com Huck.

Dado e Wanessa terminaram o relacionamento em fevereiro de 2025. Eles tinham reatado o romance em 2022, depois que Wanessa se divorciou de Marcus Buaiz.

