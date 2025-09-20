Carol Peixinho posta foto com o filho recém-nascido: 'Nosso grude'
Carol Peixinho, 40, publicou na tarde de hoje uma foto com Bento, seu filho com o cantor Thiaguinho. O bebê nasceu ontem.
O que aconteceu
A influenciadora sorriu ao lado de bebê e citou Thiaguinho na legenda que acompanhou a foto. "Nosso grude. Foto pro papai matar a saudade", disse, se referindo ao show que o cantor faz na noite de hoje em Goiânia.
Bebê chegou ao mundo na madrugada de ontem. O casal contou a novidade por meio das redes sociais.
Oi, gente! Cheguei. Nasci na madrugada do dia 19/09, 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade.
Amigos famosos vibraram com a notícia. "Que máximo. Parabéns, papais", escreveu Fernanda Gentil. "Bem-vindo, Bento. Deus abençoe você e essa família linda que nasceu", publicou Fernanda Paes Leme.