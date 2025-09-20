Topo

Entretenimento

Carol Peixinho posta foto com o filho recém-nascido: 'Nosso grude'

1º filho de Carol Peixinho e Thiaguinho se chama Bento - Reprodução/Instagram
1º filho de Carol Peixinho e Thiaguinho se chama Bento Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 16h29

Carol Peixinho, 40, publicou na tarde de hoje uma foto com Bento, seu filho com o cantor Thiaguinho. O bebê nasceu ontem.

O que aconteceu

A influenciadora sorriu ao lado de bebê e citou Thiaguinho na legenda que acompanhou a foto. "Nosso grude. Foto pro papai matar a saudade", disse, se referindo ao show que o cantor faz na noite de hoje em Goiânia.

Relacionadas

De cadeira de rodas, Faustão leva filha até o altar em casamento

Carol revela pra peoa que é a infiltrada da Fazenda: 'Não quero te enganar'

Bruna Biancardi abre álbum de fotos com filhas, Mavie e Mel

Bebê chegou ao mundo na madrugada de ontem. O casal contou a novidade por meio das redes sociais.

Oi, gente! Cheguei. Nasci na madrugada do dia 19/09, 00h22, trazendo comigo muito amor, luz e alegria. Mamãe e eu estamos bem, e Papai está radiante de felicidade.

Amigos famosos vibraram com a notícia. "Que máximo. Parabéns, papais", escreveu Fernanda Gentil. "Bem-vindo, Bento. Deus abençoe você e essa família linda que nasceu", publicou Fernanda Paes Leme.

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Carol Peixinho publica foto com filho recém-nascido
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Lara, filha de Faustão, usa vestido de Vivienne Westwood em casamento

Carol Peixinho posta foto com o filho recém-nascido: 'Nosso grude'

Bruna Biancardi abre álbum de fotos com filhas, Mavie e Mel

Carol revela pra peoa que é a infiltrada da Fazenda: 'Não quero te enganar'

De cadeira de rodas, Faustão leva filha até o altar em casamento

Virginia Fonseca desembarca no Rio de Janeiro para coroação na Grande Rio

Dado deixa de seguir Wanessa após cantora ser flagrada com Allan Souza

Dieta do sexo, venda de conteúdo: os momentos +18 dos peões de A Fazenda

Sacha Bali fala sobre peões em A Fazenda 2025: 'Diretamente do inferno'

Irmão de Cristiano Araújo mostra foto com cantor feita por IA: 'Te amo'

Ingrid Guimarães diverte tripulação ao caçar fone no avião: 'Não vou pagar'