Bruna Biancardi abre álbum de fotos com filhas, Mavie e Mel

Biancardi abre álbum de registro com filhas
Biancardi abre álbum de registro com filhas Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 15h50

Bruna Biancardi, 31, compartilhou um álbum de fotos onde registrou momentos com suas filhas, Mavie, 2 anos, e Mel, 2 meses, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Neymar Jr.

O que aconteceu

A influenciadora publicou um carrossel com 20 imagens. Entre elas, Bruna aparece tirando selfies, trabalhando, registrando animais e também com as filhas.

A foto que abre o álbum mostra Mavie com Mel no colo de forma carinhosa. Em outros registros, Bruna aparece com as filhas e sorri.

Nos comentários, os fãs da influenciadora elogiaram as fotos e deixaram manifestações de carinho.

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Mel e Mavie, filhas de Bruna Biancardi e Neymar
Imagem: Reprodução/Instagram
. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi mostra brincadeira com Mavie
Imagem: Reprodução/Instagram

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e a filha mais nova, Mel
Imagem: Reprodução/Instagram

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Bruna Biancardi e Mel
Imagem: Reprodução/Instagram

