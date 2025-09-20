Topo

'Altas Horas' traz Sérgio Mallandro e paquitas entre convidados

20/09/2025 19h59

O Altas Horas deste, sábado, 20, traz como convidados artistas que fizeram sucesso nas décadas de 1980 e 1990, como Sérgio Mallandro, Silvio Brito, Sylvinho Blau-Blau, Guilherme Isnard (da banda Zero), Zé Henrique (Yahoo), Willie (Rádio Taxi), Arnaldo Brandão (Hanói Hanói e Blitz), Alex Gil (Polegar), Celina Sant'Angelo Norbiato e Adriana Cristina do Carmo (As Marcianas), Patricia Marx e Luciano Nassyn (Trem da Alegria), Márcio Mendes, Anie Cantizani e Débora Sian (Trio Los Angeles) e Priscilla Couto, Ana Paula Almeida e Cátia Paganote (Paquitas da Xuxa).

Entre as músicas cantadas no palco da atração estão Bilu-Tetéia, Arco-Íris, Meu Ursinho Blau-Blau, Uni Duni Tê, Vamos Dançar Mambolê, Farofa Fa, Agora Eu Sei, Totalmente Demais e Vou Te Amarrar na Minha Cama.

O Altas Horas vai ao ar às 23h10, após o Estrela da Casa, na TV Globo. O programa é apresentado por Serginho Groisman e é possível assistir à íntegra pelo streaming Globoplay.

