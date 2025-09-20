Topo

Adriana Bombom puxa biquíni de fita e mostra marquinhas de bronzeamento

Adriana Bombom faz procedimento de bronzeamento
Adriana Bombom faz procedimento de bronzeamento Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

20/09/2025 18h05

Adriana Bombom, 51, roubou a cena nas redes sociais ao mostrar o corpo sarado após um procedimento de bronzeamento artificial, em Copacabana (RJ).

O que aconteceu

A repórter e atriz compartilhou com seus fãs alguns cliques após a realização de um procedimento de bronzeamento artificial. Ela afirmou que recorreu à técnica para brilhar em festa da escola de samba Grande Rio.

Amanhã tem Grande Rio, hein! Tem que chegar chegando!
Adriana Bombom

Adriana Bombom faz procedimento de bronzeamento
Adriana Bombom faz procedimento de bronzeamento
Imagem: Reprodução/Instagram

Nos registros, é possível ver que Bombom realizou o bronzeamento com biquíni de fita. Ela, inclusive, deu aquela famosa puxadinha para mostrar o resultado do procedimento.

Os cliques do procedimento também mostram que Adriana Bombom está com os cuidados com o corpo em dia. Ela esbanja o famoso tanquinho, braços e pernas saradas e silhueta definida graças a muitos treinos e alimentação saudável.

