A Fazenda: Rayane, namorada de Belo, chora ao ouvir música do cantor

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 09h49

Rayane Figluzzi chorou na madrugada deste sábado (20) durante a festa em "A Fazenda".

O que aconteceu

Ela se emocionou quando começou a tocar uma música de Belo, seu namorado. A produção do programa colocou "Recomeçar", um dos maiores singles do pagodeiro, e os peões começaram a cantar.

Emocionada, Rayane olhou para a camera e mandou um recado para Belo. "Eu te amo. Estou morrendo de saude", disse.

Ela foi consolada pelas amigas. Rayane secou as lágrimas e continuou se declarando a Belo: "Te amo. Já já estou ai. Aguarda, aguarda".

Belo e Rayane começaram a namorar no fim de 2024. Ela foi a primeira mulher que o cantor se envolveu após o fim de seu casamento de 16 anos com Gracyanne Barbosa. Eles oficializaram publicamente a união durante o Carnaval de 2025.

A Fazenda: Rayane, namorada de Belo, chora ao ouvir música do cantor

