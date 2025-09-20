A Fazenda: Duda e Matheus flertam e peoa mata charada: 'Você é o impostor'
Duda e Matheus flertaram durante a primeira festa de A Fazenda 2025 (Record) e a a atriz o questionou sobre sua identidade - sem saber que acertou.
O que aconteceu
A dupla conversava na área dos animais e quase chegou a se beijar. Em certo momento, Duda questionou. "Você é o impostor?"
Matheus disfarçou. "Só se você quiser."
Duda insistiu. "Isso não é justo! Tem certeza? Eu tô botando muita fé em você."
Matheus voltou a insistir que não era o impostor. "Tá no contrato que eu sou jogador e quero ganhar 2 milhões, você quer? Não quero fazer casal pra ganhar p*rra nenhuma."
Duda continuou. "Você sabe que eu sou sincera com você. Eu gosto de você, você é meu irmão."
O infilitrado a rebateu. "Você é jogadora. Você tá fazendo isso pra jogar? Não precisa. Desculpa, então. Só para de provocar."