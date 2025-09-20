Topo

A Fazenda 2025: Saory retorna ao jogo após atendimento médico

A Fazenda 17: Saory retorna após atendimento médico Imagem: Reprodução/RecordPlus
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

20/09/2025 00h32

Após ser retirada da sede para tratamento médico, Saory retornou para A Fazenda 17 (Record) durante a madrugada.

O que aconteceu

Após o fim do show de Jeito Moleque, a peoa apareceu novamente nas câmeras do RecordPlus, streaming da emissora. Saory deixou o atendimento médico e foi para a área externa.

A peoa foi recebida por Matheus e Duda, que conversavam na área dos animais. Na sequência, os demais peões chegaram e comemoraram a volta. "Mentira! Perfeita. Que bom."

Mais cedo, se queixando de fortes dores de cabeça ao longo do dia e da semana, a peoa procurou atendimento antes do início da festa. Saory foi até o closet e retornou apenas agora.

A produção, então, avisou aos demais participantes antes da festa. "Saory precisou de atendimento médico. Está melhorando e, em breve, voltará para a sede."

