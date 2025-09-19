Topo

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são flagrados juntos no RJ

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos juntos em quiosque no RJ - Thiago Martins/AgNews
Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são vistos juntos em quiosque no RJ Imagem: Thiago Martins/AgNews
do UOL

De Splash, em São Paulo

19/09/2025 07h50

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram fotografados agarradinhos, nesta madrugada, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Encontro aconteceu em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles voltaram no mesmo carro para o hotel, segundo o paparazzo que estava no local.

Participantes do "Dança dos Famosos", quadro do Domingão com Huck, aproveitaram o fim das gravações de ontem para curtir a noite carioca.

Wanessa e Allan estariam vivendo um affair, segundo publicou o jornalista Leo Dias. Os dois teriam se aproximado nos bastidores na atração. Eles não confirmam o caso.

