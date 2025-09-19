Topo

Wanessa Camargo comenta flagra com Allan Souza Lima: 'Quero viver'

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram vistos juntos em quiosque no RJ - Thiago Martins/AgNews
Wanessa Camargo e Allan Souza Lima foram vistos juntos em quiosque no RJ Imagem: Thiago Martins/AgNews
19/09/2025 23h13

Wanessa Camargo, 42, comentou o clima de intimidade em que foi flagrada com Allan Souza Lima, 39, em um bar carioca, na madrugada de hoje.

A cantora minimizou o fato e disse apenas que quer curtir a solteirice, sem revelar se está ou não tendo "algo mais" com o ator. "Estou solteira, vivendo minha vida. Sou uma mulher livre, desimpedida, independente... Quero viver!", declarou ela ao portal Gshow, durante a festa de lançamento de seu novo álbum, "Lado B".

Wanessa admitiu que tem gostado dos famosos 'afters' que faz ao lado do elenco da Dança dos Famosos. "Fazemos esses afters e nos divertimos. Eu estou solteira, acabei de encerrar um ciclo da minha vida no meu relacionamento [com o ator Dado Dolabella, 45, de quem se separou recentemente], e agora a Dança me toma um tempo."

O novo álbum que está lançando é uma homenagem aos seus 25 anos de carreira. "É uma forma de entregar pros meus fãs, nesses 25 anos de carreira que estou completando em outubro, uma forma de agradecimento, pelo carinho que eles tem comigo. Eles pediram um trabalho enaltecendo as músicas do Lado B, que são as menos conhecidas, que ficam lá no CD e nunca são trabalhadas."

