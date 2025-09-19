'The Life of a Showgirl': Taylor Swift anuncia filme sobre novo álbum

Taylor Swift usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para anunciar que seus fãs poderão curtir o lançamento de seu novo The Life of a Showgirl, nas telas do cinema.

O evento Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl acontecerá de 3 a 5 de outubro nos cinemas dos Estados Unidos e outros países. A Cinemark confirmou que irá exibir o especial no Brasil.

O especial irá exibir materiais inéditos como imagens de bastidores de gravações e "reflexões pessoais de Taylor" sobre as músicas do álbum. O videoclipe de The Fate of Ophelia, single do disco, também será exibido nas telonas.

Segundo o anúncio, o evento irá durar 89 minutos (1h29). The Life of a Show Girl é o 12° álbum de Taylor Swift e será lançado no dia 3 de outubro.