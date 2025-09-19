Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel e alfineta Donald Trump: 'Autocrata'

Stephen Colbert, 61, defendeu Jimmy Kimmel, 57, após a suspensão de seu programa na ABC.

O que aconteceu

O apresentador criticou a ABC por retirar do ar o programa "Jimmy Kimmel Live!" por tempo indeterminado. Conforme a CNBC, Stephen Colbert definiu a suspensão do colega como "censura descarada".

Colbert ainda culpou o presidente Donald Trump pelo afastamento de Kimmel. "Com um autocrata, você não pode ceder um centímetro", declarou em seu talk-show ontem.

O comediante dedicou seu programa ao colega e aos seus funcionários, bem como à liberdade de expressão. Por outro lado, Trump celebrou a suspensão de Jimmy Kimmel durante sua passagem pelo Reino Unido, afirmando que ele não era uma pessoa talentosa.

Jimmy Kimmel foi suspenso na quarta-feira após tecer comentários sobre o atirador de Charlie Kirk. Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), reprovou a postura do apresentador e pediu para que emissoras locais não transmitissem o programa.