Topo

Entretenimento

Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel e alfineta Donald Trump: 'Autocrata'

Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel após suspensão de programa - Reprodução/Instagram
Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel após suspensão de programa Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

19/09/2025 09h26

Stephen Colbert, 61, defendeu Jimmy Kimmel, 57, após a suspensão de seu programa na ABC.

O que aconteceu

O apresentador criticou a ABC por retirar do ar o programa "Jimmy Kimmel Live!" por tempo indeterminado. Conforme a CNBC, Stephen Colbert definiu a suspensão do colega como "censura descarada".

Relacionadas

Stephen Colbert agradece apoio de Kimmel após Emmy: 'Trump não tem um'

'Você é o próximo': os embates entre Jimmy Kimmel e Donald Trump

Jimmy Kimmel tem programa suspenso após falas sobre morte de Charlie Kirk

Colbert ainda culpou o presidente Donald Trump pelo afastamento de Kimmel. "Com um autocrata, você não pode ceder um centímetro", declarou em seu talk-show ontem.

O comediante dedicou seu programa ao colega e aos seus funcionários, bem como à liberdade de expressão. Por outro lado, Trump celebrou a suspensão de Jimmy Kimmel durante sua passagem pelo Reino Unido, afirmando que ele não era uma pessoa talentosa.

Jimmy Kimmel foi suspenso na quarta-feira após tecer comentários sobre o atirador de Charlie Kirk. Brendan Carr, presidente da Comissão Federal de Comunicações (FCC), reprovou a postura do apresentador e pediu para que emissoras locais não transmitissem o programa.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Brett Goldstein encontra química instantânea com Imogen Poots no romance "Por Inteiro"

Álvaro se pronuncia após beijo em Lucas Leto: 'Lembro de tudo'

'Dona de Mim': prestes a morrer, Rosa recupera memória para detonar Jaques

Funcionários da Disney receberam ameaças de morte antes de suspensão de Jimmy Kimmel, diz site

O que aconteceu com o Tiziu de Terra Nostra? Veja como ator está hoje

Rayane chora em A Fazenda 17: 'Mini cabras me lembraram meu filho'

Escorraçada duas vezes: Dita tem dia de desgraças em 'Êta Mundo Melhor!'

Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel e alfineta Donald Trump: 'Autocrata'

'Vale Tudo' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Jojo ironiza pedido de provas contra PT após audiência: 'Não enche o saco'

'Vale Tudo': confira vídeo do resumo da semana (22/09 a 27/09)