A Fazenda 17: Regra quebrada em Prova de Imunidade anula imunidade de peão

Um dos vencedores da Prova de Imunidade realizada ontem (18), Shia perdeu o privilégio na tarde de hoje (19) em A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

Um aviso exibido no telão da sede lido por Rayane explicou que a bola de Shia saiu pelo canto errado do globo. "As bolinhas do Shia caíram por cima da gaiola e não por baixo. Assim, ficou decidido que a imunidade do Shia está invalidada."

O peão comentou. "Então por isso que saiu tão rápido e eu não vi. Não teria mesmo sentido sair tão rápido."

Com isso, apenas quatro peões estão imunes. Continuam sem poder ser votados Nizam Hayek, Luiz Mesquita, Walério Araújo e Will Guimarães.

Matheus também venceu a prova, mas a sua imunidade não valia por ele ser um peão infiltrado.