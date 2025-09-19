A Fazenda 17: Peoa passa mal e é retirada para atendimento médico

Topo

A Fazenda 17: Saory passou mal antes de festa - Reprodução/RecorDPlus
A Fazenda 17: Saory passou mal antes de festa Imagem: Reprodução/RecorDPlus
19/09/2025 22h07Atualizada em 19/09/2025 22h27

Saory passou mal antes do início da primeira festa de A Fazenda 2025 (Record) na noite de hoje e seguiu para atendimento médico.

O que aconteceu

Se queixando de fortes dores de cabeça ao longo do dia e da semana, a peoa procurou atendimento antes do início da festa. Saory foi até o closet e não retornou.

A produção, então, avisou aos demais participantes. "Saory precisou de atendimento médico. Está melhorando e, em breve, voltará para a sede."

O perfil oficial da peoa comentou o acontecimento. "A primeira festa de A Fazenda 17 vai começar! A presença da Saory ainda é incerta. Ela está em atendimento médico por conta de fortes dores de cabeça que vem sentindo ao longo da semana. Mandem energias positivas! Já já voltamos com boas atualizações."

Nos comentários, o perfil da peoa no X contou que ela sofre de enxaqueca há anos.

Horas antes do atendimento, Saory havia discutido por Renata não gostar que a peoa lhe fez sinal de "xiu" em uma conversa. "Ela foi uma mal-educada, grosseira. Uma coisa é pedir as coisas com educação."

Saory se defendeu e afirmou que o "xiu" era uma brincadeira com Shia. "Virou uma novela. Ela me xingou, eu não vou xingar. Ela chora, chora, chora. Eu não tenho 15 anos para ficar alfinetando."

