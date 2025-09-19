Republicano Ted Cruz compara presidente da FCC a um chefe da máfia por ameaças contra emissoras

Por David Shepardson e Jonathan Allen

WASHINGTON (Reuters) - O senador norte-americano Ted Cruz, republicano que lidera a supervisão da Comissão Federal de Comunicações (FCC), juntou-se aos democratas nesta sexta-feira ao criticar as recentes ameaças do presidente da comissão, Brendan Carr, contra a Disney e emissoras locais por exibirem o programa "Jimmy Kimmel Live".

O senador conservador do Texas, um dos republicanos mais poderosos do Congresso, disse que a ameaça de Carr de multar as emissoras ou retirar suas licenças por causa do conteúdo de seus programas era perigosa.

"Devo dizer que isso parece saído de 'Os Bons Companheiros'", disse Cruz, evocando o filme de gângster de Martin Scorsese. "Isso é típico de um mafioso que entra em um bar e diz: 'Belo bar que você tem aqui. Seria uma pena se algo acontecesse com ele'."

Os comentários do senador são um raro exemplo de um membro proeminente do próprio partido do presidente Donald Trump criticando publicamente as ações do governo, destacando as profundas preocupações sobre os direitos de liberdade de expressão e as ameaças de repressão de Trump.

SUSPENSÃO DE KIMMEL SEGUE AMEAÇAS DE CARR

A ABC, rede de televisão de propriedade da Disney, suspendeu o programa de entrevistas noturno de Jimmy Kimmel depois que Carr ameaçou com investigações e ações regulatórias contra emissoras licenciadas que transmitiram Kimmel. Os proprietários de dezenas de estações de TV locais afiliadas à ABC disseram que não transmitiriam mais o programa. Trump, que nomeou Carr, aplaudiu a decisão.

A suspensão ocorreu após o monólogo de abertura de Kimmel no programa de segunda-feira, no qual ele discutiu o assassinato do ativista de direita Charlie Kirk, um amigo e aliado político do presidente. Os ativistas conservadores ficaram irritados com os comentários de Kimmel de que eles estavam usando o assassinato para marcar "pontos políticos" e sua sugestão de que o assassino também poderia ser um conservador. Kimmel também brincou com a reação de Trump ao assassinato.

Democratas proeminentes e grupos de direitos civis condenaram a pressão do governo Trump para punir Kimmel e outros que falam negativamente do presidente.

Cruz, presidente do comitê de supervisão do comércio do Senado, juntou-se às críticas no episódio desta sexta-feira de seu podcast, dizendo que os comentários de Carr eram "perigosos como o inferno".

O senador, ex-advogado constitucional, adotou então um forte sotaque mafioso para citar os comentários de Carr sobre as emissoras nesta semana: "Podemos fazer isso da maneira mais fácil, ou podemos fazer isso da maneira mais difícil".

O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, um democrata que raramente concorda com Cruz, pediu a Carr que renunciasse ou que Trump o demitisse. Schumer chamou Carr de "uma das maiores ameaças à liberdade de expressão que os Estados Unidos já conheceram".

Alguns parlamentares democratas da Câmara dos Deputados pediram nesta sexta-feira ao inspetor-geral da FCC que investigasse as ações e os comentários de Carr.

Carr e a FCC não responderam aos pedidos de comentários, mas Carr disse anteriormente que "não vai a lugar nenhum" e prometeu continuar seu trabalho enfrentando empresas de mídia e defendendo o "interesse público".