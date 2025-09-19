Topo

Rayane chora em A Fazenda 17: 'Mini cabras me lembraram meu filho'

A Fazenda 17: Rayane chora ao cuidar dos animais - Reprodução/PlayPlus
A Fazenda 17: Rayane chora ao cuidar dos animais Imagem: Reprodução/PlayPlus
19/09/2025 09h38

Rayane Figliuzzi chorou hoje enquanto cuidava dos animais em A Fazenda 2025 (Record).

O que aconteceu

A namorada do cantor Belo se emocionou ao lembrar do filho. "Hoje está sendo f*da para mim, as mini cabras me lembraram meu filho", admitiu.

A peoa se declarou para o filho e revelou estar sentindo sua falta. "Te amo, filho! Te amo, neném! Mamãe está com saudade", completou.

Recentemente, teve uma treta com Yoná. No programa de ontem, a emissora exibiu um VAR e desmentiu Rayane.

