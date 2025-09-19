Rapper confirmado no Lolla cancela turnê após corpo encontrado em seu carro

David Anthony Burke, 20, rapper conhecido como d4vd, teve apresentações de sua turnê canceladas após um corpo ter sido encontrado em seu carro na última terça-feira (16).

O que aconteceu

O cantor cancelou as datas restantes de sua turnê pelos EUA. Duas apresentações estavam previstas: a primeira em Los Angeles, amanhã, e outra no Museu do Grammy, programada para 24 de setembro. A venda de ingressos para os dois eventos foi interrompida nos sites oficiais, segundo informações divulgadas pela revista Variety.

Apresentações programadas na Europa continuam disponibilizando ingressos. A turnê do artista no continente está prevista para começar na Noruega em 1º de outubro. Porém, parte das apresentações também serão canceladas, informou a Variety.

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado no porta-malas de um Tesla que pertence ao artista. O corpo foi identificado como a adolescente Celeste Rivas, de 15 anos. Ela foi dada como desaparecida em Lake Elsinore, uma cidade na Califórnia, no ano passado.

Até o momento, investigadores não conseguiram provas que apontem a participação do rapper no crime. A equipe de d4vd informou que ele está cooperando com as autoridades, segundo o site TMZ.

Entenda o caso

A data da morte da jovem consta como 8 de setembro, mas a causa ainda não foi investigada. O corpo foi encontrado por policiais no dia 8 de setembro no porta-malas de um Tesla abandonado e apreendido, registrado em nome do cantor d4vd, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke. Não havia nenhum registro de roubo do carro. As informações são da revista People.

A mãe de Celeste afirma que ela tinha um namorado chamado "David". Ao TMZ, ela afirmou também que Celeste e D4vd tinham a mesma tatuagem de "Shhh..." no dedo indicador.

d4vd cancelou um show após o corpo ser identificado. Segundo o mesmo portal, ele tinha um show marcado hoje em Seattle, mas não se apresentará.

Segundo as autoridades, o corpo estava no porta-malas dianteiro do carro, envolto em um saco. Os policiais fizeram a descoberta após receberem a denúncia de que o carro estava exalando um odor muito forte.

Após o carro ser encontrado, um representante do músico disse que ele estava cooperando com as autoridades. "d4vd foi informado do que aconteceu. Ele está em turnê, mas está cooperando plenamente com as autoridades", dizia a nota enviada a veículos estrangeiros.

d4vd é uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2026. O festival acontece nos dias 20, 21 e 22 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 180 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 — a Central de Atendimento à Mulher, que funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias, dá orientação de especialistas e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 99656-5008.

A denúncia também pode ser feita pelo Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.

Há ainda o aplicativo Direitos Humanos Brasil e a página da Ouvidoria Nacional de Diretos Humanos (ONDH) do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). Vítimas de violência doméstica podem fazer a denúncia em até seis meses.

Caso esteja se sentindo em risco, a vítima pode solicitar uma medida protetiva de urgência.