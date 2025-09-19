Topo

Quem é ex-estrela de filmes adultos que se converteu ao islamismo?

Kae Asakura - Reprodução
Kae Asakura Imagem: Reprodução
do UOL

De Splash, São Paulo

19/09/2025 12h00

Kae Asakura, 29, conhecida como Rae Lil Black, abandonou a carreira de atriz pornô para seguir o islamismo.

Quem é Kae?

A nipo-americana agora adotou o nome Nuray Istiqbal. As fotos nas redes sociais, que antes eram ensaios sensuais, deram lugar a posts mostrando seu novo estilo de vida, mais discreto.

Natural de Osaka, no Japão, ela tem publicado registros seguindo os princípios do islamismo. Fotos e vídeos com hijab, orações em mesquitas, jejum durante o mês sagrado do Ramadã e a gastronomia local da Malásia dominaram o feed da ex-atriz.

A mudança de Kae foi celebrada pelos fãs, mas, recentemente, seu conteúdo adulto voltou a circular na web. Isso levantou suspeitas sobre sua transformação. Ela explicou que os vídeos foram gravados há até dois anos e continuam sendo publicados por produtoras com as quais não tem mais vínculo.

Seu perfil oficial no X ainda mantém links para conteúdos adultos, o que gerou desconfiança. A explicação, segundo ela, é que "está presa a um contrato" que, por ora, a impede de remover os acessos.

O público segue dividido entre acreditar que a mudança é genuína ou apenas um "golpe publicitário". Comentários dizendo que é "só uma fase" dominam as redes. Antes de sua virada espiritual, Kae chegou a figurar entre os 30 nomes mais populares do site adulto Pornhub.

