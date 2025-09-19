Topo

Entretenimento

O que aconteceu com o Tiziu de Terra Nostra? Veja como ator está hoje

André Luiz Miranda interpretou Tiziu em "Terra Nostra" - Reprodução/Globo e Instagram
André Luiz Miranda interpretou Tiziu em 'Terra Nostra' Imagem: Reprodução/Globo e Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

19/09/2025 09h46

Reprisada atualmente nas tardes da Globo, Terra Nostra trouxe de volta à memória dos telespectadores um personagem inesquecível: Tiziu, o menino cheio de simpatia que cresceu na fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes).

Por onde anda o ator?

Quem deu vida ao personagem foi André Luiz Miranda, que estreou na televisão aos 11 anos em 1999. Depois da novela, André seguiu firme na carreira artística e atuou em outras produções Globo: A Casa das Sete Mulheres (2003), Cama de Gato (2009), Avenida Brasil (2012), Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e na 4ª temporada de Arcanjo Renegado. Neste ano, ator gravou "Paulo, o Apóstolo", da Record.

Atualmente com 37 anos, o Miranda se prepara para novas gravações. Ele será João Carneiro de Mendonça na nova versão de Dona Beja, produção da HBO Max prevista para 2026.

Longe das câmeras, André chama atenção nas redes sociais. Recentemente, publicou uma foto em uma cachoeira, usando apenas sunga, que rendeu comentários sobre sua boa forma física. Além da carreira artística, ele valoriza a vida pessoal: é casado e pai de uma menina de 9 anos, que sempre aparece em suas publicações no Instagram.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Jojo Todynho se pronuncia após audiência com o PT em processo sobre difamação

Mariah Carey declara amor pelo Brasil após show no Amazônia Live

Brett Goldstein encontra química instantânea com Imogen Poots no romance "Por Inteiro"

Álvaro se pronuncia após beijo em Lucas Leto: 'Lembro de tudo'

'Dona de Mim': prestes a morrer, Rosa recupera memória para detonar Jaques

Funcionários da Disney receberam ameaças de morte antes de suspensão de Jimmy Kimmel, diz site

O que aconteceu com o Tiziu de Terra Nostra? Veja como ator está hoje

Rayane chora em A Fazenda 17: 'Mini cabras me lembraram meu filho'

Escorraçada duas vezes: Dita tem dia de desgraças em 'Êta Mundo Melhor!'

Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel e alfineta Donald Trump: 'Autocrata'

'Vale Tudo' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira