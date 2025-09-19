O que aconteceu com o Tiziu de Terra Nostra? Veja como ator está hoje

Reprisada atualmente nas tardes da Globo, Terra Nostra trouxe de volta à memória dos telespectadores um personagem inesquecível: Tiziu, o menino cheio de simpatia que cresceu na fazenda de Gumercindo (Antonio Fagundes).

Por onde anda o ator?

Quem deu vida ao personagem foi André Luiz Miranda, que estreou na televisão aos 11 anos em 1999. Depois da novela, André seguiu firme na carreira artística e atuou em outras produções Globo: A Casa das Sete Mulheres (2003), Cama de Gato (2009), Avenida Brasil (2012), Malhação: Vidas Brasileiras (2018) e na 4ª temporada de Arcanjo Renegado. Neste ano, ator gravou "Paulo, o Apóstolo", da Record.

Atualmente com 37 anos, o Miranda se prepara para novas gravações. Ele será João Carneiro de Mendonça na nova versão de Dona Beja, produção da HBO Max prevista para 2026.

Longe das câmeras, André chama atenção nas redes sociais. Recentemente, publicou uma foto em uma cachoeira, usando apenas sunga, que rendeu comentários sobre sua boa forma física. Além da carreira artística, ele valoriza a vida pessoal: é casado e pai de uma menina de 9 anos, que sempre aparece em suas publicações no Instagram.