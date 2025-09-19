Paul Costelloe remete aos anos 1960 e bonecas quebradas inspiram Bora Aksu na Semana de Moda de Londres

LONDRES (Reuters) - O estilista irlandês Paul Costelloe levou os fashionistas de volta à Califórnia dos anos 1960, enquanto Bora Aksu, nascido na Turquia, celebrou rachaduras e imperfeições na Semana de Moda de Londres nesta sexta-feira.

Tendo como cenário a Rodeo Drive em 1967, Costelloe abriu sua apresentação primavera-verão 2026 "Boulevard of Dreams" (Avenida dos Sonhos) com criações femininas curtas em rosa claro, amarelo e azul. Havia jaquetas com golas pontiagudas ou laços, minissaias enfeitadas e vestidos curtos. Todos combinados com sapatos de plataforma.

As modelos usaram designs florais e com babados que remetiam à moda dos anos 60, incluindo vestidos curtos e com recortes.

"É uma coleção muito alegre. Ela reflete muito bem a Califórnia no final dos anos 60", disse Costelloe à Reuters.

"A inspiração veio do 'O Vale das Bonecas'... É muito parecido com a Costa Oeste dos Estados Unidos e é muito chique, muito fresco, muito empolgante."

Aksu contou que nesta temporada ele se inspirou em sua própria coleção de bonecas quebradas. As modelos usaram vestidos com camadas, bordados e muita renda.

Aksu colocou babados nas mangas, lantejoulas grandes e brilhantes nas saias, luvas transparentes e florais intrincados nos vestidos.

Os looks vieram com sobreposições: vestidos em camadas ou jaquetas sobre blusas longas que pendiam sobre as saias. As modelos também usaram chapéus com gorro amarrados sob o pescoço e adornados com laços ou lantejoulas.

"Sinto que somos como as bonecas... temos... nossos corações partidos ou passamos por coisas. Mas... ainda assim, meio que sobrevivemos e isso se torna parte de nós", disse Aksu à Reuters.

"Com as bonecas, com todas essas rachaduras e defeitos, eu estava pensando, eu quero manter isso e trazê-lo para... a vida novamente. Portanto, não se trata de cobrir suas rachaduras, mas de abraçá-las."

A London Fashion Week, que teve início na noite de quinta-feira e vai até segunda-feira, é a segunda etapa do calendário de desfiles primavera-verão 2026, que começou em Nova York e depois segue para Milão e Paris.

A programação inclui 157 estilistas e organizações, incluindo 50 desfiles e uma mistura de designers emergentes e experientes, como Erdem, Roksanda e a gigante da moda Burberry.

(Reportagem de Marie-Louise Gumuchian e Shaurya Thapa)