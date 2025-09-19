'Cenas intensas': como será a luta de Kami após abuso em 'Dona de Mim'
"Dona de Mim" (Globo) mergulhará em um dos momentos mais delicados da jornada de Kami (Giovanna Lancellotti). Em cenas previstas para irem ao ar a partir de segunda (22), a personagem será atacada por Ronaldo (Bernardo Schlegel), que, antes disso, a perseguia pelas redes sociais. Entenda o desenrolar da trama.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Kami sofre ataque do stalker após ser demitida da Boaz e fica em estado de choque, desorientada e tomada por um misto de sentimentos. Leo (Clara Moneke) é a primeira a perceber que algo está errado e corre para ajudá-la. Com apoio de Leo e, depois, de Marlon (Humberto Morais), Kami encontra forças para ir à delegacia denunciar o crime. Seu relato é doloroso, mas essencial para o início da busca por justiça.
Enquanto a polícia começa a investigar, Marlon e Leo se tornam pilares de acolhimento. Pam (Haonê Thinar) também se mostra presente e solidária. Assim como Ryan (L7nnon), que demonstra empatia e preocupação. Juntos, eles criam um ambiente seguro, onde Kami pode começar a reconstruir sua força, cercada por afeto, solidariedade e respeito.
Temas difíceis merecem atenção também na forma como são abordados, diz Rosane Svartman, autora do folhetim. Segundo ela, deve-se haver a noção da responsabilidade de falar com milhões de pessoas. "A violência contra a mulher acontece na nossa sociedade, infelizmente. É um assunto recorrente no noticiário, o que reforça a relevância", aponta a novelista.
Abordar temas difíceis e dolorosos na novela é um desafio e uma oportunidade. Podemos assim propor uma reflexão sobre a nossa sociedade, personagens envolvidos nessas violências, repercussões, informar diferentes gerações desse problema e que cuidados podemos tomar. E vamos fazer isso respeitando a diversidade da audiência, a classificação indicativa e com o acompanhamento de consultores Rosane Svartman
Giovanna Lancellotti, 32, que interpreta Kami, reforça a importância de falar sobre o tema que atinge muitas mulheres na vida real. "Infelizmente a violência que a Kami sofre é uma realidade para muitas mulheres fora da ficção. São cenas muito importantes, porque elas retratam essa realidade e, de alguma forma, servem como denúncia", declara a atriz.
Fiquei muito mexida quando li os capítulos, e busquei me munir de muita informação, de muito estudo e permiti emprestar toda a minha sensibilidade para essas sequências. São cenas intensas, que exigiram muita concentração e entrega. Minha e de toda a equipe que estava no set Giovanna Lancellotti
Globo exibirá contatos para denúncia no fim do capítulo. Diante do tema sensível, a novela reforça o combate à violência contra a mulher e exibe, ao final do capítulo, uma cartela que incentiva a denúncia, com os números de telefone oficiais dos órgãos responsáveis.