Ne Zha 2: Filme chinês que chega ao Brasil é a maior animação da história

O chinês "Ne Zha 2: O Renascer da Alma" é a quinta maior bilheteria da história e o primeiro lugar entre as animações. O filme estreia em 25/09 nos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

A animação superou "Divertidamente 2" com mais de US$ 2 bilhões de arrecadação. Na China, a bilheteria ultrapassou os US$ 1,8 bilhão e se tornou a maior em um único país na história do cinema.

Com orçamento de US$ 80 milhões, foi lançado no feriado do Ano-Novo Lunar chinês. Arrecadou US$ 152 milhões em apenas três dias no país.

Um dos fatores que contribuiu para o sucesso foi a rivalidade com "Capitão América 4" nos cinemas chineses. A animação despertou o orgulho nacional contra rivais de Hollywood, conforme a Reuters. O público estaria cansado das expressões estereotipadas que dependem de efeitos especiais e diálogos longos, segundo o Global Times.

O filme original já havia se destacado em 2019 por acumular US$ 700 milhões. O longa não está disponível no Brasil.

Na sequência, Ne Zha procura um elixir para salvar um amigo. O protagonista é um jovem demônio que vai ajudar Ao Bing a recuperar seu corpo após ter sido destruído por um raio. Ele precisa cumprir essa missão em sete dias, intervalo em que eles vão compartilhar o mesmo corpo.

O enredo é uma adaptação de "Fengshen Yanyi" (A Criação dos Deuses), romance histórico da Dinastia Ming.