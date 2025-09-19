Topo

Entretenimento

Ne Zha 2: Filme chinês que chega ao Brasil é a maior animação da história

"Ne Zha 2", maior animação da história - Divulgação
'Ne Zha 2', maior animação da história Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, São Paulo

19/09/2025 05h30

O chinês "Ne Zha 2: O Renascer da Alma" é a quinta maior bilheteria da história e o primeiro lugar entre as animações. O filme estreia em 25/09 nos cinemas brasileiros.

O que aconteceu

A animação superou "Divertidamente 2" com mais de US$ 2 bilhões de arrecadação. Na China, a bilheteria ultrapassou os US$ 1,8 bilhão e se tornou a maior em um único país na história do cinema.

Com orçamento de US$ 80 milhões, foi lançado no feriado do Ano-Novo Lunar chinês. Arrecadou US$ 152 milhões em apenas três dias no país.

Um dos fatores que contribuiu para o sucesso foi a rivalidade com "Capitão América 4" nos cinemas chineses. A animação despertou o orgulho nacional contra rivais de Hollywood, conforme a Reuters. O público estaria cansado das expressões estereotipadas que dependem de efeitos especiais e diálogos longos, segundo o Global Times.

O filme original já havia se destacado em 2019 por acumular US$ 700 milhões. O longa não está disponível no Brasil.

Na sequência, Ne Zha procura um elixir para salvar um amigo. O protagonista é um jovem demônio que vai ajudar Ao Bing a recuperar seu corpo após ter sido destruído por um raio. Ele precisa cumprir essa missão em sete dias, intervalo em que eles vão compartilhar o mesmo corpo.

O enredo é uma adaptação de "Fengshen Yanyi" (A Criação dos Deuses), romance histórico da Dinastia Ming.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Ator de Vale Tudo comenta apelido de Chico Barney do Mal: 'É mesmo?'

Influencer constrangido por Claudia Raia conta bastidores de 'desconforto'

Regras de Bieber, Junior contra anistia e Taylor agitam semana do famosos

Ne Zha 2: Filme chinês que chega ao Brasil é a maior animação da história

Gabily machuca joelho em A Fazenda 17: 'F*da é cuidar dos bichos'

Jojo Todynho se manifesta após audiência com PT: 'Que a verdade venha'

Matheus, Shia, Nizam e mais: quem venceu 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

A Fazenda 17: VAR desmente Rayane em treta com Yoná sobre lixo

Perlla confirma reconciliação com marido que esteve preso: 'É verdade'

Dudu Camargo e Yoná planejam nova punição em A Fazenda 17