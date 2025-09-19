Topo

Entretenimento

Ne-Yo é confirmado no carnaval de Salvador 2026

São Paulo

19/09/2025 16h16

O Camarote Salvador anunciou sua primeira atração internacional para o carnaval 2026. O cantor e compositor Ne-Yo estará em um dos palcos do evento no dia 16 de fevereiro.

Ícone do R&B dos anos 2000, Ne-Yo retorna ao País após ter se apresentado no The Town, em São Paulo, em 2023, quando encantou o público com seu show repleto de sucessos. No ano seguinte, esteve no Rio de Janeiro para o Rock in Rio, e retornou à capital paulista para um show solo no Espaço Unimed.

Esta também não é a primeira vez de Ne-Yo no Camarote Salvador; em 2013, ele se apresentou no evento cantando músicas de seu álbum recém-lançado, R.E.D., além de entoar clássicos da carreira como So Sick, Sexy Love e Closer.

Ne-Yo se apresenta no Palco Praia do Camarote Salvador no dia 16 de fevereiro, uma segunda-feira. Além dele, Bell Marques e Leo Santana também já estão confirmados no evento, que acontece de 12 a 17 de fevereiro, no circuito Barra-Ondina. Os ingressos estão à venda no Funplace.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'The Life of a Showgirl': Taylor Swift anuncia filme sobre novo álbum

'Cenas intensas': como será a luta de Kami após abuso em 'Dona de Mim'

Fallon fala sobre suspensão de Jimmy Kimmel: 'Torço para que retorne'

Ne-Yo é confirmado no carnaval de Salvador 2026

Brett James, compositor vencedor do Grammy, morre em acidente de avião com namorada e enteada

Chico Buarque, Gil e Caetano irão à manifestação contra PEC da Blindagem

Lucas Leto comenta beijo em Álvaro, colega da 'Dança dos Famosos': 'Natural e sem mistério'

Maior cobra de 'Vale Tudo', Mário Sérgio planta semente do mal em Freitas

Otaviano Costa antecipa saída da Band; saiba quem é cotada para ocupar o seu lugar

Ana Maria Machado será homenageada na 67ª edição do Prêmio Jabuti

Fernanda Lima esclarece fala sobre separação: 'Meu casamento está bem'