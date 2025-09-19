Nasa registra aumento de atividade no Sol após 16 anos; veja os impactos

Depois de 16 anos de queda constante na atividade, o Sol surpreendeu cientistas ao mostrar sinais de recuperação.

O que aconteceu

Um estudo da Nasa, sobre o assunto, foi publicado no Astrophysical Journal Letters. Foi revelado que, após atingir em 2008 o nível mais baixo já registrado, a estrela entrou em um processo de intensificação gradual.

A expectativa era de que o astro permanecesse em um "mínimo solar profundo", ou seja, um longo período de inatividade. Mas os dados apontaram para o contrário.

Todos os sinais indicavam uma fase prolongada de baixa atividade. Então foi uma surpresa ver essa tendência se inverter. O Sol está lentamente despertando. Jamie Jasinski, físico de plasma espacial da Nasa, em entrevista ao CBS News.

Esse aumento na atividade solar não é apenas uma curiosidade científica. Ele pode gerar fenômenos poderosos, como tempestades solares, erupções e ejeções de massa coronal. Tais eventos, que compõem o chamado clima espacial, têm potencial de impacto direto tanto no espaço quanto na Terra.

Impactos do clima espacial

Entre os riscos estão danos a satélites e naves espaciais, maior exposição de astronautas à radiação, além de falhas em sistemas terrestres como redes de energia, GPS e comunicações de rádio. As evidências analisadas pela Nasa incluem explosões de plasma e registros mais intensos do campo magnético no sistema solar.

O planeta vive atualmente o Ciclo Solar 25, iniciado em 2020, após um dos ciclos mais fracos do último século. O próximo, o Ciclo Solar 26, está previsto para começar entre 2029 e 2032, e pode ser ainda mais intenso.

Nasa e outras agências espaciais ampliaram seus esforços de monitoramento. Entre as novas missões confirmadas estão a IMAP (Interstellar Mapping and Acceleration Probe) e o Carruthers Geocorona Observatory. Já a missão SWFO-L1, da NOAA (Agência norte-americana de pesquisa oceânica e atmosférica), que também monitora o clima espacial, deve ser lançada em breve a bordo de um foguete Falcon 9, com o objetivo de observar em tempo real a atividade solar.