Influencer constrangido por Claudia Raia conta bastidores de 'desconforto'
Rodolfo Cadamuro usava fones para audiodescrição, recurso de acessibilidade do Teatro Claro, em São Paulo, quando foi repreendido por Claudia Raia durante a peça "Cenas da Menopausa".
O caso viralizou e, segundo o influenciador, tornou-se uma oportunidade para "dar voz a tantas pessoas com deficiência".
Logo em seguida, a equipe do teatro já veio pedir desculpas para a gente e aí começamos a conversar com a Cláudia depois. Foi um momento de desconforto, mas a gente está vendo algo muito positivo de as pessoas aprenderem o que é a audiodescrição no teatro. O que a gente mais quer é que isso deixe de ser algo incomum e passe a ser a realidade. Rodolfo, em entrevista a Splash
Influenciador e a esposa, Monique, que são os criadores da Popcórnea (página voltada para a inclusão de pessoas com deficiência), foram convidados para testar a tecnologia. Em um momento de interação com o público, a atriz apontou para ele, que estava em uma posição central na plateia, e pediu que tirasse o fone e desligasse o celular para "prestar atenção" .
Pedido de desculpas e diálogo
Após o desabafo do casal viralizar nas redes sociais, a própria Claudia entrou em contato para se desculpar. "A gente conversou no dia seguinte, no Instagram mesmo, ela pediu desculpas para a gente, no particular, e depois postou nos stories também", explicou Rodolfo. Ele descreveu a retratação da atriz como "uma desculpa bem consciente".
O casal e a equipe da atriz agora planejam uma ação conjunta para o dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Embora os detalhes ainda não estejam definidos, a intenção é transformar o mal-entendido em uma oportunidade de aprendizado.
Transformando constrangimento em visibilidade
Para Rodolfo e Monique, a repercussão do caso tem um lado positivo: dar visibilidade à causa das pessoas com deficiência e aos desafios que enfrentam diariamente. "A gente está usando isso, tentando transformar isso em um momento de dar voz", afirmou Monique. "Esses constrangimentos fazem parte do dia a dia da maioria das pessoas com deficiência".
Rodolfo lembra que essa não foi a primeira vez que passou por uma situação parecida. "Se a gente for embora de todas as situações de constrangimento, a gente não sai de casa", desabafa.
Em outra peça, anos antes, uma atriz o acusou de estar dormindo por ele ficar com os olhos fechados por longos períodos —uma necessidade devido à sua condição de baixa visão, que causa ressecamento ocular.
Eles defendem que o erro faz parte do processo de aprendizado e que o importante é reconhecer a falha para não repetir. "A ideia não é que as pessoas se afastem, a ideia é que a gente aproxime as pessoas cada vez mais, porque é só assim que a inclusão vai acontecer", conclui Monique.
Juntos, Rodolfo e Monique criaram a página Popcórnea em novembro de 2023 para compartilhar suas experiências — ele com baixa visão, e ela com uma síndrome óssea rara que reduz sua mobilidade. A missão do projeto, segundo eles, é "construir um mundo inclusivo em que ninguém fique para trás".