Militão deve pagar pensão de R$ 68 mil à filha com Karoline Lima

Karoline Lima e Éder Militão namoraram por cerca de 1 ano Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

19/09/2025 18h01

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro revisou a pensão de Cecília, filha de Karoline Lima com Éder Militão.

O que aconteceu

O jogador passa a pagar 45 salários mínimos mensais. No total, a quantia é de R$ 68.310,00. A decisão ainda não é definitiva, e segue em segredo de Justiça, segundo informações da Quem.

A revisão foi feita após Militão não cumprir com o acordo original. Ele teria que pagar seis salários m´?nimos mensais, além de arcar com outras despesas da criança, como empregada doméstica, mensalidade escolar, plano de saúde, atividades extracurriculares e motorista particular.

Ele teria passado cerca de um ano sem cumprir com os pagamentos de outras atividades. O jogador manteve apenas os seis salários mínimos e o valor do motorista.

Karoline entrou na Justiça para rever o acordo. Ela fez um pedido de, no mínimo, R$ 60 mil. Após a negativa em primeira instância, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro acatou o pedido de aumento. Ao analisar o recurso, os desembargadores fixaram a pensão em 45 salários mínimos, equivalentes a R$ 68.310,00. A medida permanecerá em vigor enquanto durar a tramitação do processo revisional.

Com a nova decisão, Karolina passa a ficar responsável por todo o cuidado da criança. Isso inclui a pensão e outros gastos, que antes deveriam ser de responsabilidade de Militão.

O descumprimento do acordo teria começado em janeiro de 2024. Isso resultou em um processo de execução de alimentos no valor aproximado de R$ 129 mil. O processo aguarda citação na Justiça.

