Mariah Carey declara amor pelo Brasil após show no Amazônia Live

Mariah Carey usou o perfil nas redes sociais para registrar o carinho pelo Brasil. Em publicação no Instagram nessa quinta-feira, 18, a cantora compartilhou um trecho de sua apresentação no Amazônia Live e escreveu: "I love you, Brazil".

O Amazônia Live ocorreu na quarta-feira, 17, em Belém (PA), e contou com um palco flutuante instalado no rio Guamá. Além de Mariah, artistas como Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara participaram da iniciativa, que buscou chamar atenção para a preservação da floresta amazônica.

O evento foi promovido pela Rock World, empresa responsável por festivais como Rock in Rio e The Town, e teve como objetivo ampliar o debate sobre mudanças climáticas. A ação se conecta diretamente à 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP30), que será realizada no Pará em novembro.

Repertório e destaque

Após passagem pelo The Town, em São Paulo, no último sábado, 13, Mariah Carey desembarcou em Belém para o show na Amazônia. Vestindo um figurino vermelho brilhante, ela abriu a apresentação com My All e cantou sucessos como Touch My Body, Heartbreaker e We Belong Together. O encerramento ficou por conta de Hero, uma de suas músicas mais conhecidas.