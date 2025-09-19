Topo

Entretenimento

Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio

Lucas Leto, de "Vale Tudo", e Alvaro se beijam em quiosque no Rio - AGNews
Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio Imagem: AGNews
do UOL

De Splash, em São Paulo

19/09/2025 07h26

Lucas Leto e Alvaro, participantes do Dança dos Famosos (Globo), foram flagrados aos beijos.

O que aconteceu

Encontro aconteceu nesta madrugada, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estavam acompanhados de outros integrantes do quadro do Domingão do Huck.

Relacionadas

Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026: 'Mulher preta de direita'

'O Agente Secreto' é escolhido para representar Brasil no Oscar 2026

Piovani: TJ marca audiência em ação aberta por condenada no caso Miguel

Alvaro almoçou com o com o ator de "Vale Tudo", mais cedo, e publicou no Instagram um registro do momento. "Meu global favorito", escreveu o influenciador.

Leto também mostrou Alvaro cochilando pouco tempo depois. "Bem dengosinho", escreveu.

Lucas - Thiago Martins/AgNews - Thiago Martins/AgNews
Lucas Leto e Alvaro se beijam em quiosque no Rio
Imagem: Thiago Martins/AgNews

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Wanessa Camargo e Allan Souza Lima são flagrados juntos no RJ

Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio

Ator de Vale Tudo comenta apelido de Chico Barney do Mal: 'É mesmo?'

Influencer constrangido por Claudia Raia conta bastidores de 'desconforto'

Regras de Bieber, Junior contra anistia e Taylor agitam semana do famosos

Ne Zha 2: Filme chinês que chega ao Brasil é a maior animação da história

Gabily machuca joelho em A Fazenda 17: 'F*da é cuidar dos bichos'

Jojo Todynho se manifesta após audiência com PT: 'Que a verdade venha'

Matheus, Shia, Nizam e mais: quem venceu 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda

Estrela da Casa: Gabriel Smaniotto é o quinto eliminado do reality

A Fazenda 17: VAR desmente Rayane em treta com Yoná sobre lixo