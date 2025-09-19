Lucas Leto, de 'Vale Tudo', e Alvaro se beijam em quiosque no Rio

De Splash, em São Paulo

Lucas Leto e Alvaro, participantes do Dança dos Famosos (Globo), foram flagrados aos beijos.

O que aconteceu

Encontro aconteceu nesta madrugada, em um quiosque na Praia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Eles estavam acompanhados de outros integrantes do quadro do Domingão do Huck.

Alvaro almoçou com o com o ator de "Vale Tudo", mais cedo, e publicou no Instagram um registro do momento. "Meu global favorito", escreveu o influenciador.

Leto também mostrou Alvaro cochilando pouco tempo depois. "Bem dengosinho", escreveu.