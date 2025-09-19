Topo

Entretenimento

Klara Castanho põe fim aos rumores de convite para o BBB: 'Não vou'

Klara Castanho nega ida para o BBB - Daniel Pinheiro/BrazilNews
Klara Castanho nega ida para o BBB Imagem: Daniel Pinheiro/BrazilNews
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

19/09/2025 12h28

Depois de surgirem rumores de que Klara Castanho, 24, teria sido convidada para o Big Brother Brasil, a atriz se pronunciou hoje (19) nas redes sociais para esclarecer os boatos.

O que aconteceu

A atriz negou ter recebido qualquer convite. "Primeira coisa: não fui. Segunda coisa: não vou", escreveu no Twitter.

Klara também comentou que estará trabalhando durante o período de exibição do reality, que estreia em janeiro. "Tenho dois trabalhos assinados pro período do BBB, mas estarei assistindo felicíssima do sofá de casa", completou.

A artista se prepara para a estreia de um novo filme. "Salve Rosa", que chega aos cinemas em 23 de outubro, relata a vida de Rosa, personagem de Klara Castanho, que enfrenta os perigos da exposição infantil na internet.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Raiva e sangue: o que Matteo faz após se casar com Rosana em 'Terra Nostra'

Lucas Leto quebra o silêncio sobre ficada com Álvaro: 'Sem mistério'

Novo filme de Margot Robbie só serve para admirar a atriz

Nasce o primeiro filho de Thiaguinho e Carol Peixinho

'Vale Tudo': Quem matou Odete Roitman na primeira versão? Relembre

Rafinha Bastos sofre acidente de bicicleta em Nova York e fratura clavícula

Nasce 1º filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Klara Castanho põe fim aos rumores de convite para o BBB: 'Não vou'

Antonio Caramelo, filho de Aline Wirley e Igor Rickli, é indicado ao Grammy Latino aos 10 anos

Jimmy Fallon e Stephen Colbert ironizam suspensão de Jimmy Kimmel e apoiam apresentador

'Dudu planeja gerar punições pra gerar entretenimento', diz Bárbara Saryne