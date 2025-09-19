Klara Castanho põe fim aos rumores de convite para o BBB: 'Não vou'
Depois de surgirem rumores de que Klara Castanho, 24, teria sido convidada para o Big Brother Brasil, a atriz se pronunciou hoje (19) nas redes sociais para esclarecer os boatos.
O que aconteceu
A atriz negou ter recebido qualquer convite. "Primeira coisa: não fui. Segunda coisa: não vou", escreveu no Twitter.
Klara também comentou que estará trabalhando durante o período de exibição do reality, que estreia em janeiro. "Tenho dois trabalhos assinados pro período do BBB, mas estarei assistindo felicíssima do sofá de casa", completou.
A artista se prepara para a estreia de um novo filme. "Salve Rosa", que chega aos cinemas em 23 de outubro, relata a vida de Rosa, personagem de Klara Castanho, que enfrenta os perigos da exposição infantil na internet.