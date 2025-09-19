Topo

Em preparação para o Carnaval, Juju Salimeni faz procedimento no bumbum

Juju Salimeni faz procedimento no bumbum para o Carnaval - Reprodução/Instagram
Juju Salimeni faz procedimento no bumbum para o Carnaval Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

19/09/2025 08h43

Juju Salimeni, 38, realizou um procedimento estético no bumbum.

O que aconteceu

A modelo fez uma sessão de aplicação de bioestimuladores de colágeno nos glúteos. Ela compartilhou mais detalhes ontem em seu Instagram.

A rainha de bateria da Barroca Zona Sul disse estar se preparando para o Carnaval e exaltou o resultado. "Meu procedimento preferido para o bumbum são os bioestimuladores de colágeno! Pele mais bonita, mais firmeza e mais sustentação, resultados que potencializam a dedicação dos treinos e dieta", indicou.

Os bioestimuladores estimulam a produção de colágeno natural na região em que são aplicados. Na rede social, Juju Salimeni ainda brincou que estava retomando seu projeto de "bumbum perfeito".

Juju Salimeni procedimento no bumbum - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Juju Salimeni mostra detalhes de procedimento no bumbum
Imagem: Reprodução/Instagram

