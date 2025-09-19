Jojo ironiza pedido de provas contra PT após audiência: 'Não enche o saco'

Jojo Todynho, 28, voltou a falar sobre a primeira audiência realizada com o PT na Justiça do Rio de Janeiro. A influenciadora, que recusou se retratar, afirmou que não é obrigada a mostrar provas para o público.

O que aconteceu

Famosa ironizou cobranças de seguidores. "Eu não estou sabendo que vocês são promotores, juízes, desembargadores, que eu tenho que mostrar alguma coisa aqui na internet".

Para quem eu tenho que provar? Não tenho que provar nada para vocês, não. Então, aguardem. Quer ver as provas? Aguardem. Só não enche o saco. Jojo, no Instagram

Influenciadora ressaltou que o processo segue. "Eles fizeram a proposta deles, eu fiz a minha contra-proposta, não aceitei, eles também não aceitaram", completou.

Jojo e PT não chegaram a um acordo em audiência realizada ontem. O partido político aceitaria um acordo caso a famosa se retratasse publicamente, segundo apurou a reportagem de Splash.

Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime após a cantora afirmar, sem apresentar provas, que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022.

Origem da ação

Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro Imagem: Reprodução

Caso teve início com uma entrevista de Jojo ao podcast "Conversa Paralela", do grupo Brasil Paralelo. De acordo com a famosa, a proposta teria sido feita por telefone para "não deixar rastro" e formalizada durante um almoço.

Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente; [...] Para várias pessoas, todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money [dinheiro]. Jojo

Ela diz ter recusado a oferta. As declarações repercutiram nas redes sociais, alcançando mais de três milhões de pessoas apenas no Instagram do podcast.

Alegações do PT

Jojo Todynho não apresentou provas contra o PT Imagem: Reprodução/Instagram

PT alega que as falas da influenciadora representam um "infundado ataque" ao partido. Os advogados da sigla sustentam que Jojo conectou diretamente a agremiação a uma conduta "socialmente reprovável" sem apresentar qualquer prova.

Partido argumenta que tal prática seria facilmente detectada pelos órgãos de controle. Além disso, a defesa destaca que as contas da campanha de 2022 foram aprovadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sem qualquer menção a irregularidades do tipo.

Queixa-crime aponta que Jojo cometeu crime de difamação. O PT diz que, embora seja uma pessoa jurídica, pode ser vítima do crime, pois possui "honra objetiva" - uma reputação a zelar perante a sociedade. Partido pede a condenação nas penas máximas previstas em lei.