Topo

Entretenimento

Jojo ironiza pedido de provas contra PT após audiência: 'Não enche o saco'

PT abriu processo contra Jojo Todynho - Reprodução/Instagram/Ricardo Stuckert
PT abriu processo contra Jojo Todynho Imagem: Reprodução/Instagram/Ricardo Stuckert
do UOL

De Splash, em São Paulo

19/09/2025 09h19

Jojo Todynho, 28, voltou a falar sobre a primeira audiência realizada com o PT na Justiça do Rio de Janeiro. A influenciadora, que recusou se retratar, afirmou que não é obrigada a mostrar provas para o público.

O que aconteceu

Famosa ironizou cobranças de seguidores. "Eu não estou sabendo que vocês são promotores, juízes, desembargadores, que eu tenho que mostrar alguma coisa aqui na internet".

Relacionadas

Jojo Todynho diz que entrará na política em 2026: 'Mulher preta de direita'

Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Para quem eu tenho que provar? Não tenho que provar nada para vocês, não. Então, aguardem. Quer ver as provas? Aguardem. Só não enche o saco. Jojo, no Instagram

Influenciadora ressaltou que o processo segue. "Eles fizeram a proposta deles, eu fiz a minha contra-proposta, não aceitei, eles também não aceitaram", completou.

Jojo e PT não chegaram a um acordo em audiência realizada ontem. O partido político aceitaria um acordo caso a famosa se retratasse publicamente, segundo apurou a reportagem de Splash.

Partido dos Trabalhadores apresentou uma queixa-crime após a cantora afirmar, sem apresentar provas, que recebeu uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula em 2022.

Origem da ação

Jojo Todynho e Bolsonaro - Reprodução - Reprodução
Jojo Todynho e Michelle Bolsonaro
Imagem: Reprodução

Caso teve início com uma entrevista de Jojo ao podcast "Conversa Paralela", do grupo Brasil Paralelo. De acordo com a famosa, a proposta teria sido feita por telefone para "não deixar rastro" e formalizada durante um almoço.

Me ofereceram R$ 1,5 milhão para fazer campanha quando Lula veio candidato a presidente; [...] Para várias pessoas, todos os artistas que fizeram campanha política ganharam money [dinheiro]. Jojo

Ela diz ter recusado a oferta. As declarações repercutiram nas redes sociais, alcançando mais de três milhões de pessoas apenas no Instagram do podcast.

Alegações do PT

Jojo Todynho - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Jojo Todynho não apresentou provas contra o PT
Imagem: Reprodução/Instagram

PT alega que as falas da influenciadora representam um "infundado ataque" ao partido. Os advogados da sigla sustentam que Jojo conectou diretamente a agremiação a uma conduta "socialmente reprovável" sem apresentar qualquer prova.

Partido argumenta que tal prática seria facilmente detectada pelos órgãos de controle. Além disso, a defesa destaca que as contas da campanha de 2022 foram aprovadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sem qualquer menção a irregularidades do tipo.

Queixa-crime aponta que Jojo cometeu crime de difamação. O PT diz que, embora seja uma pessoa jurídica, pode ser vítima do crime, pois possui "honra objetiva" - uma reputação a zelar perante a sociedade. Partido pede a condenação nas penas máximas previstas em lei.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Stephen Colbert defende Jimmy Kimmel e alfineta Donald Trump: 'Autocrata'

'Vale Tudo' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Jojo ironiza pedido de provas contra PT após audiência: 'Não enche o saco'

'Vale Tudo': confira vídeo do resumo da semana (22/09 a 27/09)

'Dona de Mim': confira vídeo do resumo da semana (22/09 a 27/09)

'Êta Mundo Melhor!': confira vídeo do resumo da semana (22/09 a 27/09)

'Dona de Mim' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Yoná, Gabily e Rayane brigam em 'A Fazenda 17'

Em preparação para o Carnaval, Juju Salimeni faz procedimento no bumbum

Cineasta Tim Burton e atriz Monica Bellucci anunciam separação

'Êta Mundo Melhor!' hoje (19): veja resumo do capítulo desta sexta-feira