Jimmy Fallon e Stephen Colbert ironizam suspensão de Jimmy Kimmel e apoiam apresentador

Jimmy Fallon e Stephen Colbert ironizaram a suspensão de Jimmy Kimmel que ocorreu após comentários do apresentador sobre a morte de Charlie Kirk. No programa dessa quinta-feira, 18, os apresentadores falaram sobre a situação em favor do colega de profissão.

Kimmel foi criticado por republicanos por relacionar o suspeito de matar o influenciador trumpista Charlie Kirk ao movimento MAGA (Make America Great Again).

"Para ser honesto, não sei o que está acontecendo. Mas eu conheço o Jimmy Kimmel e sei que ele é um cara decente, engraçado e gentil. Espero que ele volte [para as telas]", disse Fallon.

"Muitas pessoas estão preocupadas se seremos censurados, mas estarei cobrindo a viagem do presidente como eu faria normalmente", ironizou. Em seguida, suas falas foram cortadas por uma voz, fazendo uma referência à suposta censura.

Após noticiar a suspensão de Kimmel, o programa de Stephen Colbert utilizou uma paródia de A Bela e a Fera, para criticar a ABC. Vale lembrar que a emissora é uma das subsidiárias da Disney, que produziu o desenho.

Na paródia, o candelabro do desenho canta: "Na luz da suspensão de Jimmy Kimmel pela ABC, a companhia tem uma pequena mensagem para seus funcionários: 'Cale a boca! Estamos te avisando para acabar com isso."

"A nova regra da ABC, não insulte Donny T' [Donald Trump]."

A abertura da edição também contou com uma fala de Stephen. "Hoje, somos todos Jimmy Kimmel. Ainda tenho um show, certo? Que bom. Ontem, depois de ameaças de Trump, ABC tirou Kimmel do ar indefinidamente. Isso é uma censura descarada."

Jon Stewart se pronuncia

O apresentador do The Daily Show, Jon Stewart, também ironizou a suspensão de Kimmel durante a edição de seu programa.

A chamada do programa se referiu a Jon como uma versão "patrioticamente obediente". "A 'guarda nacional de alguém' deveria invadir este lugar, não estou certo?", alfinetou Jon.