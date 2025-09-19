Gabily machuca joelho em A Fazenda 17: 'F*da é cuidar dos bichos'
Uma das peoas que chegou até a fase final da 1ª Prova de Imunidade de A Fazenda 2025 (Record), Gabily lesionou o joelho na disputa.
O que aconteceu
Ainda no campo de provas, Adriane Galisteu perguntou se a peoa estava bem ao ver que ela havia machucado o joelho. Gabily confirmou que sim.
De volta à sede, a peoa colocou gelo no machucado. "Amanhã já vai estar melhor. F*da é cuidar dos bichos. Tem que tá melhor."
Renata concordou com a amiga. "Só tá mais vermelho agora por causa do gelo."
Martina, que também chegou à etapa final, revelou que quase vomitou na prova. "Eu já estava botando os bofes pra fora."
A Fazenda 2025: quem você quer que vença a edição?
Resultado parcialTotal de 8930 votos
0,17%
10,22%
17,16%
0,10%
0,19%
16,55%
0,19%
0,82%
2,53%
2,33%
0,18%
3,51%
3,91%
0,34%
1,25%
0,16%
0,76%
0,47%
0,26%
2,64%
15,62%
0,20%
5,92%
14,51%