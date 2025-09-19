Topo

Gabi Martins assume namoro com comediante: 'Tudo mudou'

Gabi Martins e Fidelis Falantes estão namorando - Reprodução/Instagram
Gabi Martins e Fidelis Falantes estão namorando Imagem: Reprodução/Instagram
Gabi Martins, 28, assumiu na noite de hoje que está namorando Fidelis Falante, 33.

O que aconteceu

A cantora contou que o romance com o comediante começou como amizade. "Eu e o Matheus [nome de batismo do rapaz] éramos amigos. Ele de Goiás e eu de Belo Horizonte. E a gente contava todos nossos segredos um ao outro — inclusive de relacionamentos. Até que um dia, sem pretensão de nada, uma pergunta que eu fiz a ele ficou no ar: 'E se a pessoa que eu estiver procurando for você?' A partir dali, tudo mudou", resumiu ela, em post conjunto com o amado no Instagram.

Segundo Gabi, Matheus não poupou esforços para conquistá-la. "Por mais que ele mostre seu lado engraçado — e ele é, demais —, eu conheci o homem de Deus que ele era. Ele fez tudo para conquistar meu coração. Viajou para a minha cidade, tomou vinho pela primeira vez, me deu flores pela primeira vez, pediu minha mão ao meu pai e me mostrou que, quando um homem quer de verdade, ele move o mundo."

Ela concluiu dizendo que está muito feliz ao lado do novo companheiro. "Tem coisas que não se explicam — e também, para que tentar entender? O amor é para sentir e viver. Que os dispostos e emocionados se atraem. Obrigada por me fazer rir e por me fazer feliz. Eu amo você do seu jeitinho "

